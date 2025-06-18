데이터 백업은 컴퓨터 데이터를 복사해 보조 위치에 저장하는 과정으로, 데이터 손실 사건(예: 우발적인 삭제, 하드웨어 고장, 사이버 공격) 시 데이터 복구 및 비즈니스 연속성을 보장합니다. 백업은 모든 재난 복구 계획의 필수 요소입니다.
안전한 데이터 보호를 위한 자동 클라우드 백업
Backups로 데이터를 안전하게 보호하세요. 자동화된 백업으로 신뢰할 수 있으며, 손쉽게 복원할 수 있습니다. 예약된 백업과 빠른 복구 옵션으로 중요한 파일을 보호해 안심하고 비즈니스를 운영할 수 있습니다.
기능
- 컴퓨팅 인스턴스를 위한 파일 기반 백업 솔루션
- 암호화되지 않은 ext3 및 ext4 파일 시스템을 지원합니다
- 백업을 매일, 주간 또는 격주 일정으로 자동 실행하도록 설정합니다
- ext4 파일 시스템에서 백업 복원을 지원해 빠르고 신뢰할 수 있는 복구를 제공합니다
- 필요할 때 새로운 인스턴스를 쉽게 자동 등록할 수 있는 Cloud Manager 또는 Linode CLI로 프로비저닝
- 최대 14일까지 자동 백업으로 빠른 복구를 지원합니다
- 필요에 따라 개별 또는 선택한 파일에 대한 수동 백업을 제공합니다
- Linode API를 통한 프로그래밍 방식 관리
- 모든 지역에서 이용 가능
Frequently Asked Questions (FAQ)
중복 백업은 데이터를 서로 다른 위치나 저장 디바이스에 사본을 저장하기 때문에 한 사본이 손실되거나 손상되더라도 다른 사본을 통해 데이터를 복원할 수 있습니다. 따라서 하드웨어 고장, 자연 재해 또는 우발적인 삭제와 같은 다양한 요인으로 인한 데이터 손실로부터 보호하는 데 도움이 됩니다. 요약하자면, 중복 백업은 주요 백업이 실패하더라도 데이터 가용성을 보장하기 위해 안전 장치를 마련하는 것입니다.
최고의 데이터 백업 장소는 오프사이트와 클라우드이며 가능하면 여러 위치와 서비스를 활용하는 것이 좋습니다. 예를 들어, 시스템 전체 중단을 방지하기 위해 오프사이트 데이터 센터에 사본을 다운로드할 수 있습니다. 이 전략은 리스크를 최소화하고 접근성을 최대화합니다.
3-2-1 백업 전략은 데이터의 세 가지 사본, 즉 하나는 주요 디바이스에, 하나는 로컬 백업 디바이스에, 하나는 오프사이트 클라우드에 저장하는 것입니다. Akamai Backups는 백업을 자동화하고 간편하게 만들어 3-2-1을 달성하는 데 도움을 줍니다.
중복 로컬 백업은 데이터의 복구를 위해 여러 개의 사본을 제공해, 하나의 백업이 실패하더라도 다른 사본을 통해 데이터를 복원할 수 있도록 합니다. 하드웨어 고장, 인간 오류 또는 악성 공격으로 인한 영향을 최소화해 심각한 다운타임과 데이터 손실을 방지합니다.
