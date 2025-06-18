중복 백업은 데이터를 서로 다른 위치나 저장 디바이스에 사본을 저장하기 때문에 한 사본이 손실되거나 손상되더라도 다른 사본을 통해 데이터를 복원할 수 있습니다. 따라서 하드웨어 고장, 자연 재해 또는 우발적인 삭제와 같은 다양한 요인으로 인한 데이터 손실로부터 보호하는 데 도움이 됩니다. 요약하자면, 중복 백업은 주요 백업이 실패하더라도 데이터 가용성을 보장하기 위해 안전 장치를 마련하는 것입니다.