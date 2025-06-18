Object Storage

오브젝트 스토리지는 데이터를 파일이나 블록이 아닌 독립된 단위(오브젝트)로 저장합니다. 각 오브젝트에는 데이터, 메타데이터, 고유 식별자가 포함되어 있어 미디어, 로그, 백업 등 구조화되지 않은 데이터에 이상적입니다.
고성능, 비용 효율적인 Amazon S3 호환 오브젝트 스토리지
내구성이 뛰어나고, 확장 가능하고, 비용 효율적인 오브젝트 스토리지로 워크로드의 저장 요구사항을 지원하세요. 구조화되지 않은 대량의 데이터를 저장하고, 전 세계적으로 콘텐츠를 제공하고, Amazon S3 호환 API를 사용하는 기존 툴과 원활하게 통합하세요.
기능
- 버킷당 최대 5PB 및 100억 개의 오브젝트를 저장해 대규모 데이터 집약적 클라우드 애플리케이션을 지원합니다.
- 워크로드에 대한 높은 처리량을 위해 버킷당 초당 최대 2만 개의 요청을 처리합니다
- Amazon S3 호환 API를 사용해 기존 툴 및 워크플로우와의 통합을 간소화합니다
- 개방형 아키텍처와 써드파티 툴 및 클라이언트 지원을 통해 벤더사 종속성을 피합니다
- 인프라 재설정이나 재배포 없이 기가바이트에서 페타바이트로 원활하게 확장합니다
- 엔터프라이즈급 워크로드도 처리할 수 있는 투명한 스토리지 고정 요금제로 비용을 예측할 수 있습니다
다양한 확장형 애플리케이션, 스트리밍, 애널리틱스, 백업에 유연한 스토리지를 제공합니다.
미디어 처리 및 전송
Akamai Object Storage를 VOD(Video On Demand) 및 라이브 워크플로우의 오리진으로 사용해 트랜스코딩, 패키징, 글로벌 전달을 지원합니다. Harmonic 및 Bitmovin과 같은 파트너를 Akamai CDN(Content Delivery Network)과 통합하면 단일 고성능 플랫폼에서 고품질 미디어를 간편하게 저장하고, 처리하고, 스트리밍할 수 있습니다.
애플리케이션 데이터, 로그, 미디어 스토리지
Akamai TrafficPeak의 옵저버빌리티 로그, DataStream의 텔레메트리 데이터, AI 훈련 세트, 미디어 콘텐츠, 시스템 백업 등을 한 곳에 저장하세요. Akamai Object Storage는 애널리틱스, 자동화, 컴플라이언스 워크플로우를 위한 장기 보관, 빠른 접속, 확장 가능한 용량을 지원합니다.
Backups
Akamai Object Storage는 데이터베이스 스냅샷 및 미디어 라이브러리 백업을 위한 비용 효율적이고 내구성이 뛰어난 스토리지를 제공합니다. 지역 복제 및 VM이 필요 없기 때문에, 일정 기반 백업, 장기 보관 정책, 재해 복구, 필요 시 빠른 복원 등에 신뢰할 수 있는 솔루션입니다.
웹사이트 자산
최신 웹사이트를 위해 광고 기술 자산, 자바스크립트, CSS, 미디어 파일을 저장하고 배포하세요. Image & Video Manager를 지원하므로 콘텐츠의 크기와 형식을 동적으로 조정해 성능을 제공합니다. 엣지 기반 접속을 통해 전 세계 사용자에게 빠른 로딩 시간을 보장합니다.
콘텐츠 배포
Akamai Object Storage는 앱, DLC, 바이너리 등 다운로드 가능한 자산을 확장 가능하게 배포합니다. 버킷당 높은 RPS와 Akamai CDN과의 통합을 통해 단일 Amazon S3 호환 오리진으로 지연 시간을 줄이고, 자산 관리를 간소화하고, 전 세계적으로 콘텐츠를 배포할 수 있습니다.
Frequently Asked Questions (FAQ)
고가용성은 하드웨어 고장이나 네트워크 장애 시에도 데이터에 계속 접속할 수 있음을 의미합니다. Akamai는 오브젝트를 여러 부분으로 분할하고 클러스터 내 여러 서버에 분산 저장하는 오류 EC(Erasure Coding) 기술을 통해 달성합니다. EC 알고리즘은 오브젝트를 재설정하는 데 필요한 부분보다 더 많은 부분이 사용할 수 있도록 보장해 다운타임 없이 지속적인 접속을 제공합니다.
Akamai Object Storage는 엣지에서의 분산 접속을 위해 설계되어 고가용성을 달성합니다. 데이터가 Akamai의 클라우드 인프라 내 여러 노드에 복제되므로 서버가 오프라인 상태가 되더라도 콘텐츠에 대한 접속과 애플리케이션 실행이 유지됩니다.
Akamai Object Storage는 CDN 오리진으로 사용할 수 있습니다. 그러나 대부분의 경우 효율성을 높이기 위해 Akamai Cloud Wrapper와 같은 솔루션을 브리지로 추가하는 것이 좋습니다.
일부 엔드포인트 종류는 정적 사이트를 지원하지만 정적 콘텐츠 전달에는 Akamai CDN을 사용하는 것을 권장합니다.
Object Storage
