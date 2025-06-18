Object Storage

고가용성은 하드웨어 고장이나 네트워크 장애 시에도 데이터에 계속 접속할 수 있음을 의미합니다. Akamai는 오브젝트를 여러 부분으로 분할하고 클러스터 내 여러 서버에 분산 저장하는 오류 EC(Erasure Coding) 기술을 통해 달성합니다. EC 알고리즘은 오브젝트를 재설정하는 데 필요한 부분보다 더 많은 부분이 사용할 수 있도록 보장해 다운타임 없이 지속적인 접속을 제공합니다.