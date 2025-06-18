Processamento e entrega de mídia

Use o Akamai Object Storage como a origem de fluxos de trabalho ao vivo e de VOD (vídeo sob demanda, video on demand), com suporte para transcodificação, empacotamento e entrega global. A integração de parceiros como a Harmonic e a Bitmovin com a CDN (Rede de Entrega de Conteúdo) da Akamai facilita o armazenamento, o processo e a transmissão de mídia de alta qualidade a partir de uma única plataforma de alto desempenho.