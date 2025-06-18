O armazenamento em objeto guarda dados como unidades discretas (objetos), não em arquivos ou blocos. Cada objeto contém os próprios dados, metadados e um identificador exclusivo, ideal para dados não estruturados, como mídia, registros e backups.
Armazenamento em objeto compatível com o Amazon S3, econômico e de alto desempenho
Dê suporte às necessidades de armazenamento de suas workloads com armazenamento em objeto durável, escalável e econômico. Armazene grandes volumes de dados não estruturados, distribua conteúdo globalmente e integre-se perfeitamente com ferramentas existentes usando APIs compatíveis com o Amazon S3.
Recursos
- Armazene até 5 PB e 10 bilhões de objetos por bucket para dar suporte a aplicações de nuvem de grande escala e com uso intenso de dados
- Obtenha até 20.000 solicitações por segundo por bucket para alta taxa de transferência das workloads
- Use APIs compatíveis com o Amazon S3 para simplificar a integração com suas ferramentas e fluxos de trabalho existentes
- Evite a dependência de fornecedores com arquitetura aberta e suporte para ferramentas e clientes de terceiros
- Dimensione perfeitamente de gigabytes para petabytes sem reconfigurar ou reimplantar a infraestrutura
- Preveja custos com armazenamento com preços fixos e transparentes, mesmo para workloads de escala empresarial
Obtenha armazenamento flexível para diversas aplicações escaláveis, streaming, análises e backups.
Processamento e entrega de mídia
Use o Akamai Object Storage como a origem de fluxos de trabalho ao vivo e de VOD (vídeo sob demanda, video on demand), com suporte para transcodificação, empacotamento e entrega global. A integração de parceiros como a Harmonic e a Bitmovin com a CDN (Rede de Entrega de Conteúdo) da Akamai facilita o armazenamento, o processo e a transmissão de mídia de alta qualidade a partir de uma única plataforma de alto desempenho.
Dados de aplicações, registros e armazenamento de mídia
Armazene registros de observabilidade do Akamai TrafficPeak, telemetria do DataStream, conjuntos de treinamento de IA, conteúdo de mídia e backups do sistema, tudo em um só lugar. O Akamai Object Storage é compatível com retenção de longo prazo, acesso rápido e capacidade escalável para fluxos de trabalho de análise, automação e conformidade.
Backups
O Akamai Object Storage oferece armazenamento econômico e durável para retratos de banco de dados e backups de biblioteca de mídia. Com replicação regional e sem necessidade de máquinas virtuais, é uma solução confiável para backups agendados, políticas de retenção de longo prazo, recuperação de desastres e restaurações rápidas, quando necessário.
Ativos de websites
Armazene e forneça ativos de tecnologia de anúncios, JavaScript, CSS e arquivos de mídia para websites modernos. Com suporte para o Image & Video Manager, o conteúdo é dinamicamente dimensionado e formatado para desempenho. O acesso baseado em edge garante tempos de carregamento rápidos entre públicos globais.
Distribuição de conteúdo
O Akamai Object Storage oferece suporte à entrega escalável de ativos para download, como aplicativos, DLCs e binários. Com alto RPS por intervalo e integração com a CDN da Akamai, você pode distribuir conteúdo globalmente, reduzindo a latência e simplificando o gerenciamento de ativos por uma única origem compatível com o Amazon S3.
Frequently Asked Questions (FAQ)
Alta durabilidade significa que seus dados permanecem acessíveis mesmo durante falhas de hardware ou interrupções de rede. A Akamai consegue isso graças a uma tecnologia chamada EC (codificação de exclusão, erasure coding), que divide objetos em várias partes e os armazena em vários servidores dentro de um cluster. Os algoritmos de EC garantem que mais peças estejam disponíveis do que realmente necessário para reconstruir um objeto, garantindo acesso contínuo sem tempo de inatividade.
O Akamai Object Storage alcança alta disponibilidade porque foi projetado para acesso distribuído na edge. Os dados são replicados entre vários nós na infraestrutura em nuvem da Akamai, o que mantém o conteúdo acessível e as aplicações em execução, mesmo que um servidor fique off-line.
O Akamai Object Storage pode ser usado como uma origem de CDN. Na maioria dos casos, no entanto, é melhor adicionar uma solução como o Akamai Cloud Wrapper como uma ponte para melhorar a eficiência.
Alguns tipos de ponto de extremidade são compatíveis com websites estáticos, mas recomendamos o uso da CDN da Akamai para entrega de conteúdo estático.
Object Storage
