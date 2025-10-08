O backup de dados é o processo de criar cópias de dados de computador e armazená-las em um local secundário para garantir a recuperação de dados e a continuidade dos negócios em caso de eventos de perda de dados, como exclusão acidental, falha de hardware ou ataques cibernéticos. Os backups são uma parte essencial de qualquer plano de recuperação de desastres.
Backups em nuvem automatizados para proteção segura de dados
Mantenha seus dados seguros com o Akamai Backups —automatizados, confiáveis e fáceis de restaurar. Proteja seus arquivos críticos com backups programados e opções de recuperação rápida, garantindo tranquilidade para sua empresa.
Recursos
- Solução de backup baseada em arquivos para instâncias de computação
- Compatível com sistemas de arquivos ext3 e ext4 não criptografados
- Defina os backups para serem executados automaticamente em uma programação diária, semanal ou quinzenal
- Compatível com restauração de backup em sistemas de arquivos ext4 para uma recuperação rápida e confiável
- Provisionamento via Cloud Manager ou CLI Linode com fácil registro automático de novas instâncias quando necessário
- Acesse até 14 dias de backups automatizados para uma recuperação rápida
- Backups manuais disponíveis para arquivos individuais selecionados, conforme necessário
- Gerenciamento programático por meio da API Linode
- Disponibilidade em todas as regiões
Frequently Asked Questions (FAQ)
A redundância de backup refere-se à existência de várias cópias dos seus dados armazenadas em locais diferentes ou em dispositivos de armazenamento diferentes, garantindo que, se uma cópia for perdida ou corrompida, outra cópia esteja disponível para restaurar os dados. Isso ajuda a proteger contra a perda de dados devido a vários fatores, como falha de hardware, desastres naturais ou exclusão acidental. Em resumo, a redundância de backup consiste na criação de proteções contra falhas e na garantia da disponibilidade dos dados, mesmo se um backup primário falhar.
O melhor lugar para armazenar backups de dados é um lugar externo e na nuvem, de preferência utilizando diversos locais e serviços. Por exemplo, você pode baixar cópias em data centers externos para se proteger contra interrupções em todo o sistema. Essa estratégia minimiza o risco e maximiza a acessibilidade.
A estratégia de backup 3-2-1 sugere a criação de três cópias dos seus dados: uma no seu dispositivo primário, uma em um dispositivo de backup local e uma externa na nuvem. O Akamai Backups ajuda você a concretizar essa estratégia através da automação e facilitação dos backups.
As redundâncias de backups locais ajudam na recuperação de dados fornecendo várias cópias de dados, garantindo que, mesmo se um backup falhar, outras cópias estejam disponíveis para restaurar os dados. Isso minimiza o impacto das falhas de hardware, erros humanos ou ataques maliciosos, evitando o tempo de inatividade significativo e a perda de dados.
