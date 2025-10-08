A redundância de backup refere-se à existência de várias cópias dos seus dados armazenadas em locais diferentes ou em dispositivos de armazenamento diferentes, garantindo que, se uma cópia for perdida ou corrompida, outra cópia esteja disponível para restaurar os dados. Isso ajuda a proteger contra a perda de dados devido a vários fatores, como falha de hardware, desastres naturais ou exclusão acidental. Em resumo, a redundância de backup consiste na criação de proteções contra falhas e na garantia da disponibilidade dos dados, mesmo se um backup primário falhar.