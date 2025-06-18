バックアップの冗長性とは、データの複数のコピーを異なる場所または異なるストレージデバイスに保存することです。1 つのコピーが失われたり破損したりした場合に、別のコピーを使用してデータを復元できるようにします。これにより、ハードウェア障害、自然災害、または操作の誤りによる削除などのさまざまな要因によるデータ損失を防止できます。つまり、バックアップの冗長性とは、フェールセーフを作成し、プライマリバックアップが失敗した場合でもデータの可用性を確保することです。