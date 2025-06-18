データバックアップとは、データを誤って削除した場合、ハードウェア障害、またはサイバー攻撃などのデータ損失事象が発生した場合に備えて、コンピューターのデータのコピーを作成し、セカンダリロケーションに保存して、データの復旧と事業継続性を確保するプロセスです。バックアップは、災害復旧計画の重要な部分です。
クラウドバックアップを自動化して、安全なデータ保護を実現
Backups は、自動化されており、信頼性が高く、復元が容易なため、データの安全性を確保できます。スケジュール設定されたバックアップと迅速な復旧オプションで重要なファイルを保護し、ビジネスに安心感をもたらします。
特長
- コンピューティングインスタンス用のファイルベースのバックアップソリューション
- 暗号化されていない ext3 ファイルシステムと ext4 ファイルシステムをサポート
- 毎日、毎週、または隔週のスケジュールで自動的に実行されるようにバックアップを設定
- ext4 ファイルシステムのバックアップ復元をサポートし、迅速で信頼性の高い復旧を実現
- Cloud Manager または Linode CLI を使用してプロビジョニングし、必要に応じて新しいインスタンスを簡単に自動登録可能
- 最大 14 日間の自動バックアップにアクセスし、迅速な復旧が可能
- 必要に応じて選択した個々のファイルについて、手動バックアップを利用可能
- Linode API によるプログラム管理
- すべての地域で利用可能
Frequently Asked Questions (FAQ)
バックアップの冗長性とは、データの複数のコピーを異なる場所または異なるストレージデバイスに保存することです。1 つのコピーが失われたり破損したりした場合に、別のコピーを使用してデータを復元できるようにします。これにより、ハードウェア障害、自然災害、または操作の誤りによる削除などのさまざまな要因によるデータ損失を防止できます。つまり、バックアップの冗長性とは、フェールセーフを作成し、プライマリバックアップが失敗した場合でもデータの可用性を確保することです。
データバックアップを安全に保管するのに最適なのは、オフサイトとクラウドを組み合わせた場所です。できれば、複数の場所やサービスを活用することが望ましいです。たとえば、オフサイトのデータセンターにコピーをダウンロードすると、システム全体の障害から保護することができます。この戦略はリスクを最小化し、アクセス性を最大化します。
3 - 2 - 1 バックアップ戦略では、プライマリデバイスに 1 つ、ローカル・バックアップ・デバイスに 1 つ、クラウドのオフサイトに 1 つ、という 3 つのデータコピーを用意することを推奨しています。Akamai Backups は、自動化されたバックアップにより、3 - 2 - 1 ルールの実現を支援します。
冗長ローカルバックアップは、データの複数のコピーを提供することでデータ復旧を支援し、1 つのバックアップが失敗した場合でも、他のコピーを使用してデータを復元できるようにします。これにより、ハードウェア障害、人的ミス、または悪性の攻撃による影響を最小限に抑え、大幅なダウンタイムとデータ損失を防ぎます。
これは H1 タグの付けられたタイトルです
次のステップ
最大 5,000 米ドルのクラウドクレジットを利用可能かご確認ください
大規模な展開、移行、アプリの最適化、アーキテクチャの評価、セキュリティと信頼性の監査などを Akamai がサポートします。サポートまたはアカウントの問題については、サポートページをご覧ください。