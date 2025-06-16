アプリケーションのニーズと予算に合わせて適切な GPU を展開
インフラの予算を浪費することなく、計算負荷の高いワークロードを Akamai の GPU クラウドサービスで持続的にテストし、拡張できます。Akamai Cloud の NVIDIA GPU は、ワークロードをサポートし、構築を維持するよう設計されています。必要に応じて、クラウドベースの GPU を簡単に導入できます。予測可能な価格設定と低コスト出力により、コストの管理と機械学習、AI ワークロード、データ処理、その他のハイパフォーマンスコンピューティングの拡張を安心して行えます。
主な特長
機能
- RTX 4000 Ada GPU プランは、1 時間あたり 0.52 米ドルの手頃で予測可能な価格から提供
- 毎日、毎週、隔週の自動スナップショットでデータを保持するよう、Backups を設定可能
- LKE を使用して、マネージド型 Kubernetes クラスターに GPU ノードを追加
- Shared CPU、Dedicated CPU、Premium CPU、または High Memory インスタンスのサイズを GPU インスタンスに簡単に変更できます
- Akamai Cloud を活用することで、出力時のコストを最大 90% 削減可能です（多くの地域では 1 GB あたり 0.005 米ドル）。
- カスタムイメージや Terraform プロバイダーなどを使用して、CI/CD パイプラインを設定します
- 始めるには、ドキュメントのフルサポートにアクセスして、NVIDIA CUDA ツールキットをインストールしてください
- UI、API、CLI、開発者ツールの統合により、インフラを柔軟に管理できます
- すべてのお客様が、年中無休 24 時間体制の E メールと電話によるサポートをご利用いただけます
他のコンピューティングプランを見る
次のステップ
最大 5,000 米ドルのクラウドクレジットを利用可能かご確認ください
大規模な展開、移行、アプリの最適化、アーキテクチャの評価、セキュリティと信頼性の監査などを Akamai がサポートします。サポートまたはアカウントの問題については、サポートページをご覧ください。