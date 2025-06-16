インフラの予算を浪費することなく、計算負荷の高いワークロードを Akamai の GPU クラウドサービスで持続的にテストし、拡張できます。Akamai Cloud の NVIDIA GPU は、ワークロードをサポートし、構築を維持するよう設計されています。必要に応じて、クラウドベースの GPU を簡単に導入できます。予測可能な価格設定と低コスト出力により、コストの管理と機械学習、AI ワークロード、データ処理、その他のハイパフォーマンスコンピューティングの拡張を安心して行えます。