GPU

予測可能でコスト効率の高い価格設定により、強力なオンデマンド NVIDIA™ GPU にアクセスできます

お問い合わせ

アプリケーションのニーズと予算に合わせて適切な GPU を展開

インフラの予算を浪費することなく、計算負荷の高いワークロードを Akamai の GPU クラウドサービスで持続的にテストし、拡張できます。Akamai Cloud の NVIDIA GPU は、ワークロードをサポートし、構築を維持するよう設計されています。必要に応じて、クラウドベースの GPU を簡単に導入できます。予測可能な価格設定と低コスト出力により、コストの管理と機械学習、AI ワークロード、データ処理、その他のハイパフォーマンスコンピューティングの拡張を安心して行えます。

ドキュメントを表示する

主な特長

Dedicated GPU リソース

GPU と CPU のリソースを完全にプランに割り当てることで、強力で予測可能なパフォーマンスを実現できます。

25 倍のメディア・エンコード・パフォーマンス

RTX 4000 Ada GPU プランはメディアワークロード向けに構築されており、各カードに 2 倍のエンコーディング、2 倍のデコーディング、1 倍の AV1 エンコード／デコードエンジンを搭載しています。

カスタマイズされた価格とパフォーマンス

ワークロードに適切なプランをお選びください。GPU プランのラインナップは、予測可能な価格でさまざまなユースケースに対応する競争力のあるオプションを提供します。

機能

  • RTX 4000 Ada GPU プランは、1 時間あたり 0.52 米ドルの手頃で予測可能な価格から提供
  • 毎日、毎週、隔週の自動スナップショットでデータを保持するよう、Backups を設定可能
  • LKE を使用して、マネージド型 Kubernetes クラスターに GPU ノードを追加

  • Shared CPU、Dedicated CPU、Premium CPU、または High Memory インスタンスのサイズを GPU インスタンスに簡単に変更できます
  • Akamai Cloud を活用することで、出力時のコストを最大 90% 削減可能です（多くの地域では 1 GB あたり 0.005 米ドル）。
  • カスタムイメージや Terraform プロバイダーなどを使用して、CI/CD パイプラインを設定します

  • 始めるには、ドキュメントのフルサポートにアクセスして、NVIDIA CUDA ツールキットをインストールしてください
  • UI、API、CLI、開発者ツールの統合により、インフラを柔軟に管理できます
  • すべてのお客様が、年中無休 24 時間体制の E メールと電話によるサポートをご利用いただけます

他のコンピューティングプランを見る

Accelerated Compute

メディアトランスコーディングを高速化するために、ASIC および NETINT VPU を活用してパフォーマンスを最適化します。

製品の詳細を見る

Premium CPU

プレミアムインスタンスは、専用リソースで安定したパフォーマンスを発揮するための最小限のハードウェアモデルを提供します。

製品の詳細を見る

Essential Compute

アプリケーションのニーズや予算に応じて、Shared CPU、Dedicated CPU、または High Memory などのコンピューティングプランを選択してください。

製品の詳細を見る

最大 5,000 米ドルのクラウドクレジットを利用可能かご確認ください

大規模な展開、移行、アプリの最適化、アーキテクチャの評価、セキュリティと信頼性の監査などを Akamai がサポートします。サポートまたはアカウントの問題については、サポートページをご覧ください。