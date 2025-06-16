Elija una GPU que satisfaga las necesidades de sus aplicaciones y se ajuste a su presupuesto
Pruebe y escale de forma sostenible las cargas informáticas exigentes en los servicios en la nube de GPU de Akamai sin acaparar todo el presupuesto destinado a la infraestructura. Las GPU NVIDIA de Akamai Cloud están estructuradas para soportar las cargas de trabajo sin interrumpir los procesos de creación. Implemente fácilmente GPU basadas en la nube cuando sea necesario. Con unos precios predecibles y unos costes de salida reducidos, es más sencillo gestionar los gastos y escalar el aprendizaje automático, las cargas de trabajo de IA, el procesamiento de datos y otros sistemas informáticos de alto rendimiento con confianza.
Características clave
Características
- Precios de GPU bajos y predecibles desde 0,52 USD/hora para los planes de GPU RTX 4000 Ada
- Configure Backups para realizar copias de seguridad de forma automática diariamente, semanalmente o cada dos semanas
- Añada nodos de GPU a los clústeres de Kubernetes gestionados con LKE
- Redimensione fácilmente una instancia de Shared CPU, Dedicated CPU, Premium CPU o High Memory, y cambie a una instancia de GPU
- Ahorre hasta un 90 % en costes de salida con Akamai Cloud (0,005 USD por GB en la mayoría de las regiones)
- Configure flujos de CI/CD con imágenes personalizadas, proveedores de Terraform y mucho más
- Para comenzar, acceda a la documentación completa para instalar el kit de herramientas NVIDIA CUDA
- Gestione la infraestructura de forma flexible con nuestras integraciones de herramientas de desarrollo, UI, API y CLI
- Disfrute de asistencia ininterrumpida por teléfono y correo electrónico para todos los clientes
