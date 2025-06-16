X
Ver todos los productos
Calcular
Almacenamiento
Conexión
Bases de datos
Servicios
Soluciones
Precios
Biblioteca
Recursos técnicos
Comunidad
Mercado
Novedades

GPU

Acceda bajo demanda a potentes GPU NVIDIA™ con precios predecibles y asequibles

Crear cuenta
Contacto

Elija una GPU que satisfaga las necesidades de sus aplicaciones y se ajuste a su presupuesto

Pruebe y escale de forma sostenible las cargas informáticas exigentes en los servicios en la nube de GPU de Akamai sin acaparar todo el presupuesto destinado a la infraestructura. Las GPU NVIDIA de Akamai Cloud están estructuradas para soportar las cargas de trabajo sin interrumpir los procesos de creación. Implemente fácilmente GPU basadas en la nube cuando sea necesario. Con unos precios predecibles y unos costes de salida reducidos, es más sencillo gestionar los gastos y escalar el aprendizaje automático, las cargas de trabajo de IA, el procesamiento de datos y otros sistemas informáticos de alto rendimiento con confianza.

Ver documentación

Características clave

Recursos de GPU dedicados

Obtenga un rendimiento alto y predecible con recursos de GPU y CPU totalmente asignados a su plan.

Un rendimiento de codificación de medios 25 veces superior

Los planes de GPU RTX 4000 Ada están diseñados para cargas de trabajo de medios. Cada tarjeta dispone de dos motores de codificación, dos de decodificación y uno de codificación/decodificación AV1 por tarjeta.

Precio y rendimiento personalizados

Elija el plan correcto para su carga de trabajo. Los diferentes planes de GPU ofrecen opciones competitivas para una amplia gama de casos de uso con precios predecibles.

Características

  • Precios de GPU bajos y predecibles desde 0,52 USD/hora para los planes de GPU RTX 4000 Ada
  • Configure Backups para realizar copias de seguridad de forma automática diariamente, semanalmente o cada dos semanas
  • Añada nodos de GPU a los clústeres de Kubernetes gestionados con LKE

  • Redimensione fácilmente una instancia de Shared CPU, Dedicated CPU, Premium CPU o High Memory, y cambie a una instancia de GPU
  • Ahorre hasta un 90 % en costes de salida con Akamai Cloud (0,005 USD por GB en la mayoría de las regiones)
  • Configure flujos de CI/CD con imágenes personalizadas, proveedores de Terraform y mucho más

  • Para comenzar, acceda a la documentación completa para instalar el kit de herramientas NVIDIA CUDA
  • Gestione la infraestructura de forma flexible con nuestras integraciones de herramientas de desarrollo, UI, API y CLI
  • Disfrute de asistencia ininterrumpida por teléfono y correo electrónico para todos los clientes

* Consulte Reglas y condiciones de canje de promociones

Explorar otros planes informáticos

Accelerated Compute

Optimice el rendimiento con ASIC y VPU de NETINT para transcodificar contenido multimedia de forma más rápida.

Ver información del producto

Premium CPU

Las instancias Premium proporcionan un modelo de hardware mínimo para un rendimiento uniforme en recursos dedicados.

Ver información del producto

Essential Compute

Adapte los planes de Shared CPU, Dedicated CPU y High Memory a sus necesidades y presupuesto.

Ver información del producto

Compruebe si cumple los requisitos para recibir hasta 5000 USD en créditos de nube

Estamos aquí para ayudarle con procesos extensos, como implementaciones, migraciones, optimización de aplicaciones, evaluaciones de arquitecturas, auditorías de seguridad y fiabilidad, y mucho más. Para obtener asistencia o solucionar problemas con la cuenta, visite nuestra página de asistencia.