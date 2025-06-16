Pruebe y escale de forma sostenible las cargas informáticas exigentes en los servicios en la nube de GPU de Akamai sin acaparar todo el presupuesto destinado a la infraestructura. Las GPU NVIDIA de Akamai Cloud están estructuradas para soportar las cargas de trabajo sin interrumpir los procesos de creación. Implemente fácilmente GPU basadas en la nube cuando sea necesario. Con unos precios predecibles y unos costes de salida reducidos, es más sencillo gestionar los gastos y escalar el aprendizaje automático, las cargas de trabajo de IA, el procesamiento de datos y otros sistemas informáticos de alto rendimiento con confianza.