GPU

Nutzen Sie leistungsstarke On-Demand-GPUs von NVIDIA™ zu vorhersehbaren, kostengünstigen Preisen

Stellen Sie die richtige GPU bereit, um die Anforderungen und das Budget Ihrer Anwendung zu erfüllen

Sie können rechenintensive Workloads auf den GPU-Cloud-Diensten von Akamai nachhaltig testen und skalieren, ohne dabei Ihr Infrastrukturbudget aufzubrauchen. Die NVIDIA-GPUs der Akamai Cloud sind so strukturiert, dass sie Ihre Workloads unterstützen, wodurch Sie weiter entwickeln können. Einfache Bereitstellung cloudbasierter GPUs bei Bedarf. Vorhersehbare Preise und geringe Übertragungskosten erleichtern Ihnen die Veraltung Ihrer Kosten und die sichere Skalierung von maschinellem Lernen, KI-Workloads, Datenverarbeitung und anderen High-Performance-Computing-Vorgängen.

Wichtige Merkmale

Dedizierte GPU-Ressourcen

Erhalten Sie starke, vorhersehbare Performance mit GPU- und CPU-Ressourcen, die zu 100 % Ihrem Tarif zugeordnet sind.

25-fache Performance für die Mediencodierung

GPU-Tarife mit RTX 4000 Ada wurden für Medien-Workloads mit zweifacher Codierung, zweifacher Dekodierung und einer AV1-Codierungs-/Decodierungs-Engine pro Karte entwickelt.

Individuell bei Preis und Performance

Kombinieren Sie Ihre Workload mit dem passenden Tarif. Die GPU-Tarife bieten wettbewerbsfähige Optionen für eine Reihe von Anwendungsfällen mit vorhersehbaren Preisen.

Funktionen

  • Niedrige, vorhersehbare GPU-Preise ab 0,52 USD pro Stunde für RTX 4000 Ada GPU-Tarife
  • Konfigurieren Sie Backups so, dass Daten mit automatischen täglichen, wöchentlichen und zweiwöchentlichen Snapshots beibehalten werden
  • Fügen Sie GPU-Knoten zu verwalteten Kubernetes-Clustern mit LKE hinzu

  • Ändern Sie ganz einfach die Größe einer Shared-CPU-, Dedicated-CPU-, Premium-CPU oder High-Memory-Instanz auf eine GPU-Instanz
  • Sparen Sie bis zu 90 % der Übertragungskosten mit Akamai Cloud (0,005 USD pro GB in den meisten Regionen)
  • Richten Sie CI/CD-Pipelines mit Custom Images, Terraform Provider und mehr ein

  • Greifen Sie auf die vollständige Dokumentation zu, um mit dem NVIDIA-CUDA-Toolkit loszulegen
  • Verwalten Sie die Infrastruktur flexibel mit unseren Integrationen für Nutzeroberfläche, API, CLI und Entwicklertools
  • Rund um die Uhr E-Mail- und Telefonsupport für alle Kunden

Weitere Computing-Tarife durchsuchen

Accelerated Computing

Optimieren Sie die Performance mit ASICs und NETINT-VPUs für schnelleres Medien-Transcoding.

Premium CPU

Premium-Instanzen bieten ein minimales Hardwaremodell für konsistente Performance auf dedizierten Ressourcen.

Essential Compute

Computing-Tarife für Shared CPU, Dedicated CPU oder High Memory für die Anforderungen und das Budget Ihrer Anwendungen.

