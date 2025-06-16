Stellen Sie die richtige GPU bereit, um die Anforderungen und das Budget Ihrer Anwendung zu erfüllen
Sie können rechenintensive Workloads auf den GPU-Cloud-Diensten von Akamai nachhaltig testen und skalieren, ohne dabei Ihr Infrastrukturbudget aufzubrauchen. Die NVIDIA-GPUs der Akamai Cloud sind so strukturiert, dass sie Ihre Workloads unterstützen, wodurch Sie weiter entwickeln können. Einfache Bereitstellung cloudbasierter GPUs bei Bedarf. Vorhersehbare Preise und geringe Übertragungskosten erleichtern Ihnen die Veraltung Ihrer Kosten und die sichere Skalierung von maschinellem Lernen, KI-Workloads, Datenverarbeitung und anderen High-Performance-Computing-Vorgängen.
Wichtige Merkmale
Funktionen
- Niedrige, vorhersehbare GPU-Preise ab 0,52 USD pro Stunde für RTX 4000 Ada GPU-Tarife
- Konfigurieren Sie Backups so, dass Daten mit automatischen täglichen, wöchentlichen und zweiwöchentlichen Snapshots beibehalten werden
- Fügen Sie GPU-Knoten zu verwalteten Kubernetes-Clustern mit LKE hinzu
- Ändern Sie ganz einfach die Größe einer Shared-CPU-, Dedicated-CPU-, Premium-CPU oder High-Memory-Instanz auf eine GPU-Instanz
- Sparen Sie bis zu 90 % der Übertragungskosten mit Akamai Cloud (0,005 USD pro GB in den meisten Regionen)
- Richten Sie CI/CD-Pipelines mit Custom Images, Terraform Provider und mehr ein
- Greifen Sie auf die vollständige Dokumentation zu, um mit dem NVIDIA-CUDA-Toolkit loszulegen
- Verwalten Sie die Infrastruktur flexibel mit unseren Integrationen für Nutzeroberfläche, API, CLI und Entwicklertools
- Rund um die Uhr E-Mail- und Telefonsupport für alle Kunden
