GPU

以可预测且经济实惠的定价，按需获取性能强大的 NVIDIA™ GPU

联系我们

部署合适的 GPU 以满足您的应用需求和预算

在 Akamai 的 GPU 云服务上可持续地测试和扩展计算密集型工作负载，而无需消耗您的基础架构预算。Akamai Cloud 的 NVIDIA™ GPU 专为支持您的工作负载而构建，助力您持续创新。在需要时轻松部署基于云的 GPU。可预测的定价和低成本的出站流量可帮助您控制成本，并充满信心地扩展机器学习、AI 工作负载、数据处理和其他高性能计算任务。

查看文档

主要功能

专用 GPU 资源

通过 100% 分配给您的计划的 GPU 和 CPU 资源，获得强大、可预测的性能。

25 倍的媒体编码性能

RTX 4000 Ada GPU 计划专为媒体工作负载设计，每张卡配备 2 个编码引擎、2 个解码引擎和 1 个 AV1 编码/解码引擎。

卓越的 AI 推理性能

在图像生成和 AI 工作负载中，使用 RTX 4000 Ada GPU 可实现最高 60% 更低延迟3 倍更高吞吐量，并将成本降低最多 86%，优于同类超大规模云服务商的 GPU。

特点

  • RTX 4000 Ada GPU 计划提供较低且可预测的 GPU 定价，起价为每小时 0.52 美元
  • 配置备份以通过自动化的每日、每周和双周快照保留数据
  • 通过 LKE 将 GPU 节点添加至托管的 Kubernetes 集群
  • 轻松将 Shared CPU、Dedicated CPU、Premium CPU 或 High Memory 实例调整为 GPU 实例
  • 通过 Akamai Cloud 节省高达 90% 的出站费用（在大多数地区，每 GB 0.005 美元）
  • 通过自定义镜像、Terraform 提供程序等设置 CI/CD 管道
  • 获取完整文档支持以安装 NVIDIA CUDA 工具包并开始使用
  • 通过我们的 UI、API、CLI 和开发工具集成灵活地管理基础架构
  • 为所有客户提供 24/7/365 全天候电子邮件和电话支持

了解您是否可以申请高达 5 千美元的云服务抵扣额度

我们将随时为您提供大规模部署、迁移、应用程序优化、架构评估、安全和可靠性审计等方面的帮助。如需获取支持或者遇到了帐户相关问题，请访问我们的支持页面