部署合适的 GPU 以满足您的应用需求和预算
在 Akamai 的 GPU 云服务上可持续地测试和扩展计算密集型工作负载，而无需消耗您的基础架构预算。Akamai Cloud 的 NVIDIA™ GPU 专为支持您的工作负载而构建，助力您持续创新。在需要时轻松部署基于云的 GPU。可预测的定价和低成本的出站流量可帮助您控制成本，并充满信心地扩展机器学习、AI 工作负载、数据处理和其他高性能计算任务。
主要功能
特点
- RTX 4000 Ada GPU 计划提供较低且可预测的 GPU 定价，起价为每小时 0.52 美元
- 配置备份以通过自动化的每日、每周和双周快照保留数据
- 通过 LKE 将 GPU 节点添加至托管的 Kubernetes 集群
- 轻松将 Shared CPU、Dedicated CPU、Premium CPU 或 High Memory 实例调整为 GPU 实例
- 通过 Akamai Cloud 节省高达 90% 的出站费用（在大多数地区，每 GB 0.005 美元）
- 通过自定义镜像、Terraform 提供程序等设置 CI/CD 管道
我们将随时为您提供大规模部署、迁移、应用程序优化、架构评估、安全和可靠性审计等方面的帮助。如需获取支持或者遇到了帐户相关问题，请访问我们的支持页面。