Implementate la GPU più appropriata per soddisfare le esigenze e i budget delle vostre applicazioni
Eseguite i test e scalate i carichi di lavoro ad elevato utilizzo di calcolo in modo sostenibile tramite i servizi cloud con GPU di Akamai senza prosciugare i budget assegnati alle vostre infrastrutture. Le GPU NVIDIA sull'Akamai Cloud sono strutturate in modo da supportare i vostri carichi di lavoro e i vostri processi di creazione. Implementate facilmente le GPU basate sul cloud quando vi serve. I prezzi prevedibili e i bassi costi in uscita vi aiutano a gestire le spese e a scalare l'apprendimento automatico, i carichi di lavoro basati sull'AI, l'elaborazione dei dati e altre risorse di computing performanti con la massima tranquillità.
Principali funzionalità
Funzioni
- Prezzi delle GPU bassi e prevedibili a partire da 0,52 dollari all'ora per i piani delle GPU RTX 4000 Ada
- Configurate Backups per conservare automaticamente i dati con cadenza giornaliera, settimanale e bisettimanale
- Aggiungete i nodi delle GPU ai cluster Kubernetes gestiti con LKE
- Ridimensionate facilmente un'istanza Shared CPU, Dedicated CPU, Premium CPU o High Memory su un'istanza della GPU
- Risparmiate fino al 90% sui costi in uscita con l'Akamai Cloud (0,005 dollari per GB nella maggior parte delle aree geografiche)
- Impostate le pipeline CI/CD con immagini personalizzate, Terraform Provider e molto altro
- Accedete al supporto completo sulla documentazione per installare rapidamente il toolkit NVIDIA CUDA
- Gestite l'infrastruttura in modo flessibile con le nostre integrazioni di strumenti per sviluppatori, UI, API e CLI
- Supporto 24/7/365 via e-mail e telefono per tutti i clienti
