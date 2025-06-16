X
Visualizza tutti i prodotti
Elaborazione
Archiviazione
Collegamento in rete
Databases
Servizi
Soluzioni
Prezzi
Biblioteca
Risorse tecniche
Comunità
Marketplace
Cosa c'è di nuovo

GPU

Accedete alle potenti GPU NVIDIA™ on-demand con prezzi prevedibili e vantaggiosi

Crea account
Contattateci

Implementate la GPU più appropriata per soddisfare le esigenze e i budget delle vostre applicazioni

Eseguite i test e scalate i carichi di lavoro ad elevato utilizzo di calcolo in modo sostenibile tramite i servizi cloud con GPU di Akamai senza prosciugare i budget assegnati alle vostre infrastrutture. Le GPU NVIDIA sull'Akamai Cloud sono strutturate in modo da supportare i vostri carichi di lavoro e i vostri processi di creazione. Implementate facilmente le GPU basate sul cloud quando vi serve. I prezzi prevedibili e i bassi costi in uscita vi aiutano a gestire le spese e a scalare l'apprendimento automatico, i carichi di lavoro basati sull'AI, l'elaborazione dei dati e altre risorse di computing performanti con la massima tranquillità.

Visualizzate la documentazione

Principali funzionalità

Risorse GPU dedicate

Garantite performance solide e prevedibili con le risorse GPU e CPU totalmente dedicate alla vostra strategia.

Performance di codifica dei contenuti multimediali superiore di 25 volte

Le GPU RTX 4000 Ada sono concepite per i carichi di lavoro dei contenuti multimediali con una codifica/decodifica di velocità raddoppiata e con motori di codifica/decodifica AV1 di velocità superiore per scheda.

Performance e prezzi personalizzati

Il piano ideale per i vostri carichi di lavoro. La gamma di piani delle GPU offre opzioni competitive per varie applicazioni con prezzi prevedibili.

Funzioni

  • Prezzi delle GPU bassi e prevedibili a partire da 0,52 dollari all'ora per i piani delle GPU RTX 4000 Ada
  • Configurate Backups per conservare automaticamente i dati con cadenza giornaliera, settimanale e bisettimanale
  • Aggiungete i nodi delle GPU ai cluster Kubernetes gestiti con LKE

  • Ridimensionate facilmente un'istanza Shared CPU, Dedicated CPU, Premium CPU o High Memory su un'istanza della GPU
  • Risparmiate fino al 90% sui costi in uscita con l'Akamai Cloud (0,005 dollari per GB nella maggior parte delle aree geografiche)
  • Impostate le pipeline CI/CD con immagini personalizzate, Terraform Provider e molto altro

  • Accedete al supporto completo sulla documentazione per installare rapidamente il toolkit NVIDIA CUDA
  • Gestite l'infrastruttura in modo flessibile con le nostre integrazioni di strumenti per sviluppatori, UI, API e CLI
  • Supporto 24/7/365 via e-mail e telefono per tutti i clienti

* Visualizzate le regole e le condizioni per il riscatto delle promozioni

Scoprite altri piani di computing

Accelerated Compute

Ottimizzate le performance con ASIC e con le VPU di NETINT per accelerare il transcoding di contenuti multimediali.

Visualizza la descrizione del prodotto

Premium CPU

Le istanze Premium forniscono un modello hardware minimo per performance coerenti sulle risorse dedicate.

Visualizza la descrizione del prodotto

Essential Compute

Scegliete il piano di computing (Shared CPU, Dedicated CPU o High Memory) più adatto alle esigenze e ai budget delle vostre applicazioni.

Visualizza la descrizione del prodotto

Scoprite se siete idonei a ricevere fino a 5.000 dollari in crediti per il cloud

Siamo a vostra disposizione per fornirvi servizi di assistenza con implementazioni di grandi dimensioni, operazioni di migrazione, ottimizzazione delle app, valutazione dell'architettura, verifiche di sicurezza e affidabilità e molto altro. Per supporto o problemi relativi all'account, potete visitare la nostra pagina dell'assistenza.