Eseguite i test e scalate i carichi di lavoro ad elevato utilizzo di calcolo in modo sostenibile tramite i servizi cloud con GPU di Akamai senza prosciugare i budget assegnati alle vostre infrastrutture. Le GPU NVIDIA sull'Akamai Cloud sono strutturate in modo da supportare i vostri carichi di lavoro e i vostri processi di creazione. Implementate facilmente le GPU basate sul cloud quando vi serve. I prezzi prevedibili e i bassi costi in uscita vi aiutano a gestire le spese e a scalare l'apprendimento automatico, i carichi di lavoro basati sull'AI, l'elaborazione dei dati e altre risorse di computing performanti con la massima tranquillità.