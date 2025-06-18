L'archiviazione a oggetti consente di memorizzare i dati sotto forma di unità discrete (oggetti), non in file o blocchi. Ogni oggetto contiene i dati, i metadati e un identificatore univoco, che è ideale per i dati non strutturati, come contenuti multimediali, registri e backup.
Una soluzione per l'archiviazione a oggetti performante, economica e compatibile con Amazon S3
Supportate le esigenze di storage dei vostri carichi di lavoro con una soluzione per l'archiviazione a oggetti di lunga durata, scalabile ed economica. Archiviate enormi quantità di dati non strutturati, distribuite contenuti a livello globale e integrateli facilmente con gli strumenti esistenti tramite le API compatibili con Amazon S3.
Funzioni
- Archiviate fino a 5 PB e 10 miliardi di oggetti per bucket per supportare applicazioni cloud su larga scala e ad elevato utilizzo di dati
- Gestite fino a 20.000 richieste al secondo per bucket per garantire un throughput elevato ai vostri carichi di lavoro
- Utilizzate le API compatibili con Amazon S3 per semplificare l'integrazione con gli strumenti e i carichi di lavoro esistenti
- Evitate la dipendenza da un unico fornitore con un'architettura aperta insieme al supporto di strumenti e client di terze parti
- Semplice scalabilità da gigabyte a petabyte senza dover configurare o implementare nuovamente l'infrastruttura
- Costi prevedibili con i prezzi trasparenti e l'archiviazione a tariffa flat, anche per i carichi di lavoro aziendali
Una soluzione di archiviazione flessibile per un'ampia gamma di app scalabili, streaming, analisi e backup.
Elaborazione e delivery di contenuti multimediali
Elaborazione e delivery di contenuti multimediali
Utilizzate Akamai Object Storage come origine per i contenuti VOD (Video On Demand) e i workflow live con il supporto delle funzioni di transcoding, packaging e delivery a livello globale. L'integrazione di partner come Harmonic e Bitmovin con la rete per la distribuzione dei contenuti (CDN) di Akamai semplifica le operazioni di archiviazione, elaborazione e streaming di contenuti multimediali di alta qualità da una sola piattaforma performante.
Archiviazione di dati delle applicazioni, registri e contenuti multimediali
Archiviazione di dati delle applicazioni, registri e contenuti multimediali
Archiviate i registri di osservabilità da Akamai TrafficPeak, i dati telemetrici di DataStream, i set di addestramento dell'AI, i contenuti multimediali e i backup di sistema, il tutto da un'unica posizione. Akamai Object Storage supporta funzioni di conservazione a lungo termine, accesso rapido e scalabilità per i workflow di analisi, automazione e conformità.
Backups
Backups
Akamai Object Storage offre un'archiviazione economica e di lunga durata per snapshot di database e backup di librerie multimediali. Grazie alla replica locale e all'assenza di VM, è una soluzione affidabile per backup programmati, policy di conservazione a lungo termine, disaster recovery e rapide riarchiviazioni, se necessario.
Risorse per i siti web
Risorse per i siti web
Archiviate e distribuite risorse ad-tech, JavaScript, CSS e file multimediali per i siti web moderni. Con il supporto di Image & Video Manager, i contenuti vengono dimensionati dinamicamente e formattati per garantire elevate performance. L'accesso basato sull'edge garantisce rapidi tempi di risposta agli utenti globali.
Distribuzione di contenuti
Distribuzione di contenuti
Akamai Object Storage supporta una delivery scalabile delle risorse scaricabili, come app, DLC e file binari. Con elevati valori di RPS per bucket e l'integrazione con la CDN di Akamai, potete distribuire i contenuti a livello globale, riducendo, al contempo, la latenza e semplificando la gestione delle risorse tramite una semplice origine compatibile con Amazon S3.
Frequently Asked Questions (FAQ)
La "lunga durata" consente ai dati di rimanere accessibili anche durante guasti all'hardware o interruzioni della rete. Akamai raggiunge questo risultato mediante una tecnologia denominata "codifica di cancellazione" (EC), che suddivide gli oggetti in più parti e li archivia su più server in un cluster. Gli algoritmi della tecnologia EC rendono disponibili più parti di quanto necessario per ricostruire un oggetto, garantendo un accesso continuo senza problemi di downtime.
La soluzione Akamai Object Storage raggiunge un'elevata disponibilità perché è progettata per consentire un accesso distribuito sull'edge. I dati vengono replicati su più nodi nell'infrastruttura cloud di Akamai, che consente di accedere ai contenuti accessibili e di eseguire le applicazioni, anche se un server viene disconnesso.
La soluzione Akamai Object Storage può essere utilizzata come origine di una CDN. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, è meglio aggiungere una soluzione come Akamai Cloud Wrapper da utilizzare come ponte per migliorare l'efficienza.
Alcuni tipi di endpoint supportano i siti statici, tuttavia, si consiglia di utilizzare la CDN di Akamai per la delivery dei contenuti statici.
