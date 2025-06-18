オブジェクトストレージは、データをファイルやブロックではなく、個別の単位（オブジェクト）として格納します。各オブジェクトには、データ自体、メタデータ、および一意の識別子が含まれており、メディア、ログ、バックアップなどの非構造化データに最適です。
高性能でコスト効率に優れた Amazon S3 互換オブジェクトストレージ
耐久性が高くスケーラブルでコスト効率に優れたオブジェクトストレージにより、ワークロードのストレージのニーズに応えます。膨大な量の非構造化データを保存し、グローバルにコンテンツを提供し、Amazon S3 互換の API を使用して既存のツールとシームレスに統合します。
特長
- バケットあたり最大 5 PB、100 億個のオブジェクトを保存し、大規模でデータ量の多いクラウドアプリケーションをサポート
- バケットあたり最大 20,000 リクエスト／秒を可能にし、ワークロードの高スループットを実現
- Amazon S3 互換の API を使用して、既存のツールやワークフローとの統合をシンプル化
- オープンアーキテクチャを採用し、サードパーティのツールやクライアントをサポートすることで、ベンダーロックインを回避
- インフラを再構成したり再配置したりせずに、ギガバイトからペタバイトまでシームレスに拡張可能
- エンタープライズ規模のワークロードでも、定額料金のストレージと透明性の高い価格設定でコストを予測可能
幅広いスケーラブルなアプリ、ストリーミング、分析、バックアップに対応する柔軟性の高いストレージを入手できます。
メディア処理と配信
メディア処理と配信
Akamai Object Storage をオンデマンド動画（VOD）およびライブワークフローのオリジンとして使用することで、トランスコーディング、パッケージング、グローバル配信をサポートします。Harmonic や Bitmovin などのパートナーを Akamai のコンテンツ・デリバリー・ネットワーク（CDN）と統合することで、高品質なメディアを単一の高性能プラットフォームから簡単に保存、処理、ストリーミングできます。
アプリケーションデータ、ログ、メディアストレージ
アプリケーションデータ、ログ、メディアストレージ
Akamai TrafficPeak の可観測性ログ、DataStream のテレメトリー、AI トレーニングセット、メディアコンテンツ、システムバックアップを、すべて 1 か所に保存できます。Akamai Object Storage は、分析、自動化、コンプライアンスワークフローを行うために、長期保存、高速アクセス、スケーラブルな容量をサポートしています。
Backups
Backups
Akamai Object Storage は、データベースのスナップショットやメディアライブラリのバックアップを行うために、コスト効率と耐久性の高いストレージを提供しています。リージョンレプリケーションにより、VM を必要とせずに、スケジュールバックアップ、長期保存ポリシー、災害復旧、および必要時の高速リストアを実行できる信頼性の高いソリューションです。
Web サイトのアセット
Web サイトのアセット
最新の Web サイトの広告テクノロジーアセット、JavaScript、CSS、メディアファイルを保存し配信します。Image & Video Manager のサポートにより、コンテンツのサイズとフォーマットは、パフォーマンスに合わせて動的に設定されます。エッジベースのアクセスにより、世界中のオーディエンス間で読み込み時間を短縮できます。
コンテンツ配信
コンテンツ配信
Akamai Object Storage は、アプリ、DLC、バイナリなどのダウンロード可能なアセットのスケーラブルな配信をサポートしています。バケットあたりの高い RPS と、Akamai CDN との統合により、コンテンツのグローバルな配信を可能にすると同時に、Amazon S3 と互換性のある単一のオリジンを通じてレイテンシーを低減し、資産管理のシンプル化を実現します。
Frequently Asked Questions (FAQ)
高耐久性とは、ハードウェア障害やネットワーク障害が発生してもデータにアクセスできることを意味します。Akamai は、オブジェクトを複数の部品に分割し、それらをクラスター内の複数のサーバーに保存する、イレイジャーコーディング（Erasure Coding、EC）と呼ばれるテクノロジーによってこれを実現しています。EC アルゴリズムにより、オブジェクトの再構築に実際に必要な部品よりも多くの部品を使用できるようになり、ダウンタイムなしで継続的にアクセスできるようになります。
Akamai Object Storage が高可用性を実現できるのは、エッジでの分散アクセス向けに設計されているためです。データは Akamai のクラウドインフラ内の複数のノードに複製されるため、サーバーがオフラインになっても継続してコンテンツにアクセスしアプリケーションを実行できます。
Akamai Object Storage は CDN オリジンとして使用できます。しかし、ほとんどの場合は、効率を向上させるため、Akamai Cloud Wrapper のようなソリューションをブリッジとして追加するのが最善です。
一部のエンドポイントタイプは静的サイトをサポートしていますが、静的コンテンツ配信には Akamai CDN を使用することをお勧めします。
Object Storage
次のステップ
最大 5,000 米ドルのクラウドクレジットを利用可能かご確認ください
大規模な展開、移行、アプリの最適化、アーキテクチャの評価、セキュリティと信頼性の監査などを Akamai がサポートします。サポートまたはアカウントの問題については、サポートページをご覧ください。