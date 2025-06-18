Object Storage

高耐久性とは、ハードウェア障害やネットワーク障害が発生してもデータにアクセスできることを意味します。Akamai は、オブジェクトを複数の部品に分割し、それらをクラスター内の複数のサーバーに保存する、イレイジャーコーディング（Erasure Coding、EC）と呼ばれるテクノロジーによってこれを実現しています。EC アルゴリズムにより、オブジェクトの再構築に実際に必要な部品よりも多くの部品を使用できるようになり、ダウンタイムなしで継続的にアクセスできるようになります。