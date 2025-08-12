持久可靠意味着即使在出现硬件故障或网络中断时，您仍然可以存取数据。Akamai 通过一项名为纠删码 (EC) 的技术实现这一点，它将对象拆分为多个部分，并分布式存储在集群内的多台服务器上。EC 算法可确保更多部分能够正常工作，避免重建对象，从而实现无中断的持续存取。