对象存储是将数据作为独立的单元（对象）而不是以文件或块的形式进行存储。每个对象包含数据本体、元数据和唯一标识符，非常适合存储媒体文件、日志和备份等非结构化数据。
经济高效的高性能 Amazon S3 兼容对象存储解决方案
利用持久可靠、灵活扩展且经济高效的对象存储解决方案，满足您的工作负载存储需求。借助兼容 Amazon S3 的 API，存储海量非结构化数据、助力全球内容分发，并与现有工具无缝集成。
功能
- 每存储桶最多存储 5 PB 或 100 亿个对象，为大规模和数据密集型应用程序提供有力支持
- 每存储桶每秒可处理多达 20,000 次请求，轻松满足工作负载的高吞吐量需求
- 使用兼容 Amazon S3 的 API，轻松地将该解决方案集成到现有工具和工作流中
- 开放架构避免供应商锁定，且支持第三方工具和客户端
- 从 GB 级无缝扩展到 PB 级，无需重新配置或重新部署基础架构
- 提供统一费率存储和透明定价，轻松预估成本。即使是企业级工作负载，也能准确预估所需费用
获取灵活的存储解决方案，满足各种可扩展应用程序、流媒体、分析和备份的存储需求。
媒体处理和交付
媒体处理和交付
将 Akamai Object Storage 用作点播视频 (VOD) 和实时工作流的源站，为转码和封装提供支持，并更高效地将内容交付到全球各地。将 Harmonic、Bitmovin 等合作伙伴的产品与 Akamai 内容交付网络 (CDN) 进行集成，从而更轻松地在一个高性能平台上存储、处理和流式传输高质量媒体。
应用程序数据、日志、媒体存储
应用程序数据、日志、媒体存储
在一个位置，集中存储来自 Akamai TrafficPeak 的监测能力日志、来自 DataStream 的遥测信息、AI 培训集、媒体内容以及系统备份。Akamai Object Storage 支持长期保留和快速存取数据，并提供灵活可扩展的存储容量，能够满足分析、自动化及合规工作流的需求。
Backups
Backups
Akamai Object Storage 为数据库快照和媒体库备份提供经济高效、持久可靠的存储解决方案。它支持区域复制且无需虚拟机，为定期备份、长期保留策略、灾难恢复以及快速恢复提供可靠的保障。
网站资产
网站资产
存储并交付广告技术资产、JavaScript、CSS 及多媒体文件，满足现代网站的需求。支持 Image & Video Manager，可根据性能需求动态调整内容的大小和格式。基于边缘的存取，确保为全球受众提供快速的加载体验。
内容分发
内容分发
Akamai Object Storage 支持可扩展地交付可下载资产，如应用程序、DLC 和二进制文件。由于每个存储桶每秒可处理大量请求，且该解决方案与 Akamai CDN 集成，因此您可以通过一个兼容 Amazon S3 的源站将内容分发到全球各地，同时降低延迟和简化资产管理。
Frequently Asked Questions (FAQ)
持久可靠意味着即使在出现硬件故障或网络中断时，您仍然可以存取数据。Akamai 通过一项名为纠删码 (EC) 的技术实现这一点，它将对象拆分为多个部分，并分布式存储在集群内的多台服务器上。EC 算法可确保更多部分能够正常工作，避免重建对象，从而实现无中断的持续存取。
Akamai Object Storage 通过在边缘进行分布式存取来实现高可用性。数据会在 Akamai 的云基础架构内多个节点之间进行复制，这确保了即使某个服务器出现故障，内容也能够始终可供存取且应用程序持续正常运行。
某些端点类型支持静态网站，但我们建议使用 Akamai CDN 来交付静态内容。
后续步骤
了解您是否可以申请高达 5 千美元的云服务抵扣额度
我们将随时为您提供大规模部署、迁移、应用程序优化、架构评估、安全和可靠性审计等方面的帮助。如需获取支持或者遇到了帐户相关问题，请访问我们的支持页面。