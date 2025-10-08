冗余备份是指将多个数据副本存储在不同位置或不同存储设备上，以确保在一个副本丢失或损坏时，可以通过另一个副本进行数据恢复。这有助于防止由于硬件故障、自然灾害或意外删除等因素造成的数据丢失。简而言之，冗余备份就是构建故障保护机制，保证主备份故障时数据的可用性。