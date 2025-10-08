数据备份是创建计算机数据副本并将其存储在备用位置的过程，以确保在发生数据丢失事件（如意外删除、硬件故障或网络攻击）时能够恢复数据并实现业务连续性。备份是任何灾难恢复计划的重要组成部分。
自动云备份，让您的数据安全无虞
借助具有自动化、可靠且易于恢复等特点的 Akamai Backups 来确保您的数据安全无虞。通过定期备份和快速恢复选项保护您的关键文件，为您的业务提供安心保障。
特点
- 面向计算实例的基于文件的备份解决方案
- 支持未加密的 ext3 和 ext4 文件系统
- 可设置备份按每日、每周或每两周自动运行
- 支持在 ext4 文件系统恢复备份，实现快速可靠恢复
- 通过 Cloud Manager 或 Linode CLI 进行配置，需要时轻松进行新实例的自动注册
- 可访问长达 14 天的自动备份，实现快速恢复
- 可按需手动备份单个选定文件
- 通过 Linode API 进行程序化管理
- 所有地区均可用
Frequently Asked Questions (FAQ)
冗余备份是指将多个数据副本存储在不同位置或不同存储设备上，以确保在一个副本丢失或损坏时，可以通过另一个副本进行数据恢复。这有助于防止由于硬件故障、自然灾害或意外删除等因素造成的数据丢失。简而言之，冗余备份就是构建故障保护机制，保证主备份故障时数据的可用性。
存储数据备份的最佳位置是异地和云端，最好使用多个位置和服务。例如，可以下载副本并将其存储到异地数据中心，以防系统性中断。此策略可最大程度降低风险并最大程度提高数据可访问性。
3-2-1 备份策略建议保留三份数据副本：一份在主设备上，一份在本地备份设备上，另一份在云端的异地位置。Akamai Backups 通过使备份自动化和简化，帮助您实现 3-2-1 备份。
冗余的本地备份通过提供多个数据副本来帮助数据恢复，确保即使一个备份失败，其他副本仍然可用来恢复数据。这可最大限度减少硬件故障、人为错误或恶意攻击带来的影响，从而防止严重的停机和数据丢失。
