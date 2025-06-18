X
Backup automatizzati sul cloud per una protezione sicura dei dati

Tenete i dati al sicuro con Backups: automatizzati, affidabili e facili da ripristinare. Proteggete i vostri file critici con i backup programmati e le opzioni di recupero rapide per garantire la massima tranquillità alle vostre attività aziendali.

Funzioni

  • Una soluzione di backup basata su file per le istanze di computing
  • Supporta i file system ext3 e ext4 non crittografati
  • Impostate la frequenza con cui eseguire automaticamente i backup con cadenza giornaliera, settimanale o bisettimanale
  • Supporta il ripristino dei backup sui file system ext4 per un recupero rapido e affidabile
  • Distribuzione tramite Cloud Manager o CLI di Linode con una semplice registrazione automatica delle nuove istanze, se necessario
  • Accedete ai backup automatizzati fino a 14 giorni per un rapido recupero
  • Backup manuali disponibili per specifici file, se necessario
  • Gestione programmatica tramite le API di Linode
  • Disponibilità in tutte le aree geografiche

Frequently Asked Questions (FAQ)

Il backup dei dati è il processo che consente di creare copie di dati informatici e di memorizzarli in una posizione secondaria per garantire il recupero dei dati e la continuità operativa in caso di perdita dei dati, ad esempio, per eliminazione accidentale, guasto all'hardware o attacchi informatici. I backup sono una parte essenziale di un piano per il disaster recovery.

La ridondanza dei backup si riferisce alla presenza di più copie dei dati memorizzate in diverse posizioni o su diversi dispositivi di archiviazione allo scopo di garantire che, se una copia viene persa o danneggiata, un'altra copia è disponibile per ripristinare i dati. Questa funzione protegge dalla perdita di dati per vari fattori, come guasti all'hardware, calamità naturali o eliminazione accidentale. In breve, la ridondanza dei backup consiste nel creare copie di sicurezza e garantire la disponibilità dei dati anche se si verificano problemi alla copia di backup principale.

Il posto migliore per memorizzare i backup dei dati è offsite e nel cloud, preferibilmente utilizzando più posizioni e servizi. Ad esempio, potete scaricare le copie sui data center offsite per proteggerle dalle interruzioni di sistema. Questa strategia minimizza i rischi e ottimizza l'accessibilità. 

La strategia del backup 3-2-1 suggerisce di tenere tre copie dei dati: una sul dispositivo principale, una sul dispositivo di backup locale e una offsite nel cloud. Akamai Backups aiuta a realizzare questa strategia del 3-2-1 automatizzando e semplificando i backup.

I backup locali ridondanti aiutano a recuperare i dati fornendo più copie dei dati per garantire che, se si verificano problemi ad una copia di backup, altre copie sono disponibili per ripristinare i dati. In tal modo, si minimizza l'impatto esercitato da guasti all'hardware, errori umani o attacchi dannosi per impedire notevoli problemi di downtime e perdite di dati.

