Testez et faites évoluer de manière durable les charges de travail gourmandes en ressources de calcul sur les services cloud GPU d'Akamai sans épuiser votre budget d'infrastructure. Les GPU NVIDIA d'Akamai Cloud sont structurés pour prendre en charge vos charges de travail et vous permettre de continuer à construire. Déployez facilement des GPU basés dans le cloud lorsque vous en avez besoin. Des tarifs prévisibles et une sortie à faible coût vous aident à gérer les coûts et à faire évoluer l'apprentissage automatique, les charges de travail d'IA, le traitement des données et d'autres calculs hautes performances en toute confiance.