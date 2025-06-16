Déployez le GPU adapté aux besoins et au budget de votre application
Testez et faites évoluer de manière durable les charges de travail gourmandes en ressources de calcul sur les services cloud GPU d'Akamai sans épuiser votre budget d'infrastructure. Les GPU NVIDIA d'Akamai Cloud sont structurés pour prendre en charge vos charges de travail et vous permettre de continuer à construire. Déployez facilement des GPU basés dans le cloud lorsque vous en avez besoin. Des tarifs prévisibles et une sortie à faible coût vous aident à gérer les coûts et à faire évoluer l'apprentissage automatique, les charges de travail d'IA, le traitement des données et d'autres calculs hautes performances en toute confiance.
Principales caractéristiques
Fonctionnalités
- Tarifs GPU bas et prévisibles à partir de 0,52 $ par heure pour les plans GPU RTX 4000 Ada
- Configurez Backups pour conserver les données avec des snapshots automatisés quotidiens, hebdomadaires et bihebdomadaires
- Ajoutez des nœuds GPU aux clusters Kubernetes gérés avec LKE
- Redimensionnez facilement une instance Shared CPU, Dedicated CPU, Premium CPU ou High Memory en une instance GPU
- Économisez jusqu'à 90 % sur la sortie avec Akamai Cloud (0,005 $ par Go dans la plupart des régions)
- Configurez des pipelines CI/CD avec des images personnalisées, un fournisseur Terraform et bien plus encore.
- Accédez à une documentation complète pour installer la boîte à outils NVIDIA CUDA et démarrer
- Gérez l'infrastructure de manière flexible avec notre interface utilisateur, notre API, notre CLI et nos intégrations d'outils de développement
- Assistance téléphonique et par e-mail 24 h/24, 7j/7, 365 jours par an pour tous les clients
Explorez d'autres plans de calcul
Étapes suivantes
Découvrez si vous avez droit à 5 000 $ de crédits cloud
Nous vous accompagnons dans les déploiements à grande échelle, les migrations, l'optimisation des applications, les évaluations d'architecture, les audits de sécurité et de fiabilité, et bien plus encore. Pour obtenir de l'aide ou signaler des problèmes liés au compte, veuillez consulter notre page d'assistance.