GPU

예측 가능하면서 비용 효율적인 가격으로 강력한 온디맨드 NVIDIA™ GPU를 사용해 보세요

계정 만들기
문의하기

애플리케이션의 요구 사항과 예산에 맞는 최적의 GPU를 배포하세요

Akamai의 GPU 클라우드 서비스를 활용하면 인프라 예산을 과도하게 소모하지 않고도 컴퓨팅 집약적인 워크로드를 지속 가능한 방식으로 테스트하고 확장할 수 있습니다. Akamai Cloud의 NVIDIA GPU는 워크로드를 지원하고 계속 확장이 가능하도록 구축되었습니다. 필요할 때 클라우드 기반 GPU를 손쉽게 배포하세요. 예측 가능한 가격과 낮은 이그레스 비용 덕분에 머신 러닝, AI 워크로드, 데이터 처리 및 기타 고성능 컴퓨팅을 자신 있게 확장하고 비용을 효과적으로 관리할 수 있습니다.

문서 보기

핵심 기능

전용 GPU 리소스

고객의 요금제에 100% 할당되는 GPU 및 CPU 리소스를 통해 강력하고 예측 가능한 성능을 제공합니다.

25배 향상된 미디어 인코딩 성능

RTX 4000 Ada GPU 요금제는 미디어 워크로드에 최적화되어 있습니다. 카드 1장당 인코딩 엔진 2개, 디코딩 엔진 2개, AV1 인코딩/디코딩 엔진 1개가 탑재되어 있습니다.

맞춤형 가격과 성능

워크로드에 적합한 요금제를 선택하세요. GPU 요금제는 예측 가능한 가격에 다양한 사용 사례에 맞는 경쟁력 있는 옵션을 제공합니다.

기능

 

  • 예측 가능한 낮은 GPU 가격(RTX 4000 Ada GPU 요금제의 경우 시간당 0.52달러부터)
  • 매일, 매주 또는 격주로 자동 스냅샷을 생성하여 데이터를 보존하기 위한 Backups 설정
  • LKE를 통해 관리형 쿠버네티스 클러스터에 GPU 노드 추가

 

  • Shared CPU, Dedicated CPU, Premium CPU 또는 High Memory 인스턴스 크기를 GPU 인스턴스에 맞게 쉽게 조정
  • Akamai Cloud를 사용하면 이그레스 비용을 최대 90% 절감(대부분의 지역에서 GB당 0.005달러)
  • 사용자 지정 이미지, Terraform 공급자 등을 사용한 CI/CD 파이프라인 설정

  • NVIDIA CUDA 툴킷을 설치하여 시작하기 위한 전체 설명서 지원에 액세스
  • Akamai의 UI, API, CLI, 개발자 도구 통합을 통해 인프라를 유연하게 관리
  • 모든 고객을 위한 연중무휴 24시간 이메일 및 전화 지원

다른 컴퓨팅 요금제 살펴보기

Accelerated Compute

ASIC 및 NETINT VPU를 활용하여 성능을 최적화하고 더 빠른 미디어 트랜스코딩을 경험하세요.

제품 상세 정보 보기

Premium CPU

프리미엄 인스턴스는 전용 리소스에서 일관된 성능을 발휘할 수 있는 최소 하드웨어 모델을 제공합니다.

제품 상세 정보 보기

Essential Compute

Shared CPU, Dedicated CPU 또는 High Memory 컴퓨팅 요금제 중에 애플리케이션의 요구 사항과 예산에 맞는 구성을 선택하세요.

제품 상세 정보 보기

최대 5000달러의 클라우드 크레딧을 받을 자격이 있는지 알아보세요

Akamai는 대규모 배포, 전환, 앱 최적화, 아키텍처 평가, 보안, 안정성 감사 등 다양한 분야에서 지원을 제공합니다. 지원 또는 계정 문제는지원 페이지를 방문하세요.