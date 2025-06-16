Akamai의 GPU 클라우드 서비스를 활용하면 인프라 예산을 과도하게 소모하지 않고도 컴퓨팅 집약적인 워크로드를 지속 가능한 방식으로 테스트하고 확장할 수 있습니다. Akamai Cloud의 NVIDIA GPU는 워크로드를 지원하고 계속 확장이 가능하도록 구축되었습니다. 필요할 때 클라우드 기반 GPU를 손쉽게 배포하세요. 예측 가능한 가격과 낮은 이그레스 비용 덕분에 머신 러닝, AI 워크로드, 데이터 처리 및 기타 고성능 컴퓨팅을 자신 있게 확장하고 비용을 효과적으로 관리할 수 있습니다.