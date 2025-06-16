애플리케이션의 요구 사항과 예산에 맞는 최적의 GPU를 배포하세요
Akamai의 GPU 클라우드 서비스를 활용하면 인프라 예산을 과도하게 소모하지 않고도 컴퓨팅 집약적인 워크로드를 지속 가능한 방식으로 테스트하고 확장할 수 있습니다. Akamai Cloud의 NVIDIA GPU는 워크로드를 지원하고 계속 확장이 가능하도록 구축되었습니다. 필요할 때 클라우드 기반 GPU를 손쉽게 배포하세요. 예측 가능한 가격과 낮은 이그레스 비용 덕분에 머신 러닝, AI 워크로드, 데이터 처리 및 기타 고성능 컴퓨팅을 자신 있게 확장하고 비용을 효과적으로 관리할 수 있습니다.
핵심 기능
기능
- 예측 가능한 낮은 GPU 가격(RTX 4000 Ada GPU 요금제의 경우 시간당 0.52달러부터)
- 매일, 매주 또는 격주로 자동 스냅샷을 생성하여 데이터를 보존하기 위한 Backups 설정
- LKE를 통해 관리형 쿠버네티스 클러스터에 GPU 노드 추가
- Shared CPU, Dedicated CPU, Premium CPU 또는 High Memory 인스턴스 크기를 GPU 인스턴스에 맞게 쉽게 조정
- Akamai Cloud를 사용하면 이그레스 비용을 최대 90% 절감(대부분의 지역에서 GB당 0.005달러)
- 사용자 지정 이미지, Terraform 공급자 등을 사용한 CI/CD 파이프라인 설정
- NVIDIA CUDA 툴킷을 설치하여 시작하기 위한 전체 설명서 지원에 액세스
- Akamai의 UI, API, CLI, 개발자 도구 통합을 통해 인프라를 유연하게 관리
- 모든 고객을 위한 연중무휴 24시간 이메일 및 전화 지원
