X

Nosso site agora está disponível em Português do Brasil. Esperamos que ainda seja útil para você!

Ver todos os produtos
Computação
Armazenamento
Rede
Databases
Serviços
Soluções
Preços
Biblioteca
Recursos técnicos
Comunidade
Marketplace
O que há de novo

GPU

Acesse as poderosas GPUs NVIDIA™ sob demanda com preços previsíveis e econômicos

Criar conta
Entre em contato conosco

Implante a GPU certa para atender às necessidades e ao orçamento da sua aplicação

Teste e escale de forma sustentável workloads intensivas em computação nos serviços de nuvem com GPU da Akamai, sem comprometer o seu orçamento de infraestrutura. As GPUs NVIDIA™ da Akamai Cloud são estruturadas para dar suporte às suas workloads e manter você sempre em evolução. Implemente facilmente GPUs baseadas em nuvem quando precisar. Os preços previsíveis e os custos baixos de saída ajudam você a controlar os gastos e escalar workloads de machine learning, IA, processamento de dados e outras tarefas de computação de alto desempenho com confiança.

Exibir documentação

Principais recursos

Recursos dedicados de GPU

Obtenha um desempenho forte e previsível com recursos de GPU e CPU 100% alocados ao seu plano.

Desempenho de codificação de mídia 25 vezes superior

Os planos para a GPU RTX 4000 Ada foram desenvolvidos para workloads de mídia, com 2 mecanismos de codificação, 2 de decodificação e 1 de codificação/decodificação AV1 por placa.

Performance superior em inferência de IA

Com as GPUs RTX 4000 Ada da Akamai, obtenha até 60% menos latência e 3x mais throughput, com até 86% menos custo em cargas de trabalho de geração de imagens e IA, em comparação com GPUs equivalentes de hyperscalers.

Recursos

  • Preços de GPU baixos e previsíveis a partir de US$ 0,52 por hora para planos de GPU RTX 4000 Ada
  • Configure Backups para reter dados com snapshots automatizados diários, semanais e quinzenais
  • Adicione nós de GPU a clusters gerenciados do Kubernetes com LKE
  • Redimensione facilmente uma instância de Shared CPU, Dedicated CPU, Premium CPU ou High Memory para uma instância de GPU
  • Economize até 90% na saída com a Akamai Cloud (US$ 0,005 por GB na maioria das regiões)
  • Configure pipelines de CI/CD com imagens personalizadas, provedor Terraform e muito mais
  • Para começar, acesse a documentação completa de suporte para instalar o kit de ferramentas NVIDIA CUDA
  • Gerencie a infraestrutura de maneira flexível com nossa IU, API, CLI e integrações de ferramentas para desenvolvedores
  • Suporte por e-mail e telefone 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante o ano todo para todos os clientes

* Consulte as regras e condições de resgate de promoções

Explore outros planos de computação

Accelerated Compute

Otimize o desempenho com ASICs e VPUs NETINT para uma transcodificação de mídia mais rápida.

Veja os detalhes do produto

Premium CPU

As instâncias Premium fornecem um modelo de hardware mínimo para desempenho consistente em recursos dedicados.

Veja os detalhes do produto

Essential Compute

Combine planos de computação de Shared CPU, Dedicated CPU ou High Memory de acordo com as necessidades e o orçamento das suas aplicações.

Veja os detalhes do produto

Veja se você se qualifica para até US$ 5 mil em créditos de nuvem

Estamos aqui para ajudar você com grandes implantações, migrações, otimização de aplicações, avaliações de arquitetura, auditorias de segurança e confiabilidade e muito mais. Para obter suporte ou ajuda com problemas na sua conta, acesse nossa página de suporte.