Implante a GPU certa para atender às necessidades e ao orçamento da sua aplicação
Teste e escale de forma sustentável workloads intensivas em computação nos serviços de nuvem com GPU da Akamai, sem comprometer o seu orçamento de infraestrutura. As GPUs NVIDIA™ da Akamai Cloud são estruturadas para dar suporte às suas workloads e manter você sempre em evolução. Implemente facilmente GPUs baseadas em nuvem quando precisar. Os preços previsíveis e os custos baixos de saída ajudam você a controlar os gastos e escalar workloads de machine learning, IA, processamento de dados e outras tarefas de computação de alto desempenho com confiança.
Principais recursos
Recursos
- Preços de GPU baixos e previsíveis a partir de US$ 0,52 por hora para planos de GPU RTX 4000 Ada
- Configure Backups para reter dados com snapshots automatizados diários, semanais e quinzenais
- Adicione nós de GPU a clusters gerenciados do Kubernetes com LKE
- Redimensione facilmente uma instância de Shared CPU, Dedicated CPU, Premium CPU ou High Memory para uma instância de GPU
- Economize até 90% na saída com a Akamai Cloud (US$ 0,005 por GB na maioria das regiões)
- Configure pipelines de CI/CD com imagens personalizadas, provedor Terraform e muito mais
- Para começar, acesse a documentação completa de suporte para instalar o kit de ferramentas NVIDIA CUDA
- Gerencie a infraestrutura de maneira flexível com nossa IU, API, CLI e integrações de ferramentas para desenvolvedores
- Suporte por e-mail e telefone 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante o ano todo para todos os clientes
Explore outros planos de computação
Próximas etapas
Veja se você se qualifica para até US$ 5 mil em créditos de nuvem
Estamos aqui para ajudar você com grandes implantações, migrações, otimização de aplicações, avaliações de arquitetura, auditorias de segurança e confiabilidade e muito mais. Para obter suporte ou ajuda com problemas na sua conta, acesse nossa página de suporte.