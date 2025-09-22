Teste e escale de forma sustentável workloads intensivas em computação nos serviços de nuvem com GPU da Akamai, sem comprometer o seu orçamento de infraestrutura. As GPUs NVIDIA™ da Akamai Cloud são estruturadas para dar suporte às suas workloads e manter você sempre em evolução. Implemente facilmente GPUs baseadas em nuvem quando precisar. Os preços previsíveis e os custos baixos de saída ajudam você a controlar os gastos e escalar workloads de machine learning, IA, processamento de dados e outras tarefas de computação de alto desempenho com confiança.